"Где-то, может, и выиграю". Депутат Госдумы от ЛДПР может стать кандидатом в губернаторы сразу двух уральских регионов

"Сокол Жириновского", депутат Госдумы РФ Виталий Пашин не исключил своего участия в губернаторских выборах в Курганской и Челябинской областях.

Отвечая на вопросы в "Большой редакции" в Челябинске, Пашин отметил, что если ЛДПР и лично Владимир Жириновский окажут ему доверие, то он готов стать кандидатом от либерал-демократов сразу в двух уральских регионах.

"Я же курирую еще Курганскую область. Знаете, законом не запрещается идти сразу в два. Я могу и в Курганской участвовать, могу и здесь. Где-то, может, и выиграю", - отметил Виталий Пашин.

Депутат добавил, что кандидатом на выборах губернатора Челябинской области легко может стать сам Владимир Жириновский.

Напомним, выборы губернаторов Курганской и Челябинской области намечены на 8 сентября 2019 года.