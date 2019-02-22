22 Февраля 2019
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Политика Курганская область Челябинская область

"Где-то, может, и выиграю". Депутат Госдумы от ЛДПР может стать кандидатом в губернаторы сразу двух уральских регионов

"Сокол Жириновского", депутат Госдумы РФ Виталий Пашин не исключил своего участия в губернаторских выборах в Курганской и Челябинской областях.

Отвечая на вопросы в "Большой редакции" в Челябинске, Пашин отметил, что если ЛДПР и лично Владимир Жириновский окажут ему доверие, то он готов стать кандидатом от либерал-демократов сразу в двух уральских регионах.

"Я же курирую еще Курганскую область. Знаете, законом не запрещается идти сразу в два. Я могу и в Курганской участвовать, могу и здесь. Где-то, может, и выиграю", - отметил Виталий Пашин.

Депутат добавил, что кандидатом на выборах губернатора Челябинской области легко может стать сам Владимир Жириновский.

Напомним, выборы губернаторов Курганской и Челябинской области намечены на 8 сентября 2019 года.

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"Где-то, может, и выиграю". Депутат Госдумы от ЛДПР может стать кандидатом в губернаторы сразу двух уральских регионов

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Теги: Виталий Пашин, ЛДПР, выборы, губернатор, Челябинск, Курган



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