22 Февраля 2019
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Политика В России

В Кремле объяснили падение телерейтинга послания Путина развитием интернет-платформ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, в среду Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным посланием. Эксперты отмечают, что большая часть его поручений чиновникам относится к социальной сфере.

Согласно данным Mediascope, выступление в Москве смотрела меньшая доля телезрителей, чем в последние годы.

По словам Пескова, в основном это связано с переходом аудитории в Сеть. На другие платформы переходит "все более ощутимый сегмент" зрителей, отметил он.

Представитель Кремля назвал попытки связать сокращение аудитории с падением рейтинга президента "примитивным и поспешным" подходом, передает ТАСС.

Ранее Песков уточнял, что Путин отдаст ряд поручений и указаний, связанных с обращением. Будут проведены и внутренние рабочие встречи.

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В Кремле объяснили падение телерейтинга послания Путина развитием интернет-платформ

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Теги: послание президента, дмитрий песков, владимир путин, телерейтинг



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