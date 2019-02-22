22 Февраля 2019
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Ступень ракеты "Союз" "промахнулась" мимо Пермского края

Части ракеты-носителя "Союз", запущенной с космодрома Байконур 21 февраля, упали на северо-западе Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее администрация Красновишерского района Пермского края предупреждала жителей о том, что ступени ракеты упадут на территории Кваркуши и Кутимского участкового лесничества. Жителей края призывали воздержаться от посещения указанных территорий.

Добавим, что египетский спутник Egyptsat-A, запущенный с космодрома Байконур, выведен на целевую орбиту. По данным Роскосмоса, "во время выведения были погрешности, но все штатно". После выполнения программы летных испытаний аппарат будет передан на управление египетской стороне.

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Ступень ракеты "Союз" "промахнулась" мимо Пермского края

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Теги: Прикамцев, предупредили, о, падении, ступеней, ракеты-носителя, "Союз"



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