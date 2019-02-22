В районной больнице в Зауралье использовали просроченные лекарства

В Мокроусовской центральной районной больнице нашли множество нарушений разного характера.

Оказалось, что врачи использовали просроченные лекарства, также в туалетах не хватало раковин, аварийные выходы больницы запирались, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также выяснилось, что фельдшеры скорой медицинской помощи в неполном составе выезжали к людям. Были и нарушения трудового законодательства.

Сейчас возбуждено 8 административных дел.

Напомним, тотальные проверки районных больниц инициировал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков после того, как к нему поступило большое количество жалоб от сельчан.