В Тюмени проверят, действительно ли женщине, поскользнувшейся на фаре и сломавшей ногу, удалили из колена спицу без наркоза

Тюменка, поскользнувшаяся на обломке фары и сломавшая ногу, вынуждена была терпеть одну из процедур без наркоза. В ситуации начали разбираться политики, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, женщина пострадала 16 января на перекрестке Малыгина – Холодильной. Она поскользнулась на куске фары, которую не было видно из-за того, что она была припорошена снегом. Прохожая и работники теплосетей, что ремонтировали трубы рядом, отнесли пострадавшую в сторону и вызвали медиков.

20 февраля её сын написал в своём Telegram, что спица, которую во время операции на колене вставили женщине, начала "прорываться сквозь кожу наружу". 21 февраля её извлекли, но сделали это, по словам мужчины, не дождавшись действия обезболивающего.

Информацию взялся проверить координатор регионального проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Виктор Рейн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии. К ситуации он подключил, в частности, департамент здравоохранения.

Речь шла не об операции, а о процедуре (манипуляции), и не о наркозе, а местной анестезии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного депздрава. Подробности там не сообщают в силу врачебной тайны, однако напоминают, что травма тюменки была очень серьёзной.

"Ей потребовалась экстренная операция, для которой вызвали главного внештатного травматолога Тюменской области", - сообщила пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина.