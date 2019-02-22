22 Февраля 2019
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО

О танках Уралвагонзавода расскажет цифровой экскурсовод

Выставочный комплекс Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле пополнил аудиогид. Устройство доступно и интересно расскажет посетителям музея бронетанковой техники о развитии конструкторской мысли и технологий на предприятии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

В состав комплекса УВЗ входит музей истории, музей бронетанковой техники и выставка вагонной техники под открытым небом.

музей бронетанковой техники Уралвагонзавода(2019)|Фото: Накануне.RU

портрет Иосифа Сталина, схема танка Т-34, музей Уралвагонзавода(2018)|Фото: Накануне.RU

Экскурсия с профессиональным историком рассчитана на час и охватывает 57 витрин. Пока ведется на русском языке, но в музее отмечают, что в скором времени погрузиться в историю танков и спецмашин станет возможно и на других языках.

Отметим, что каждый год увидеть знаменитые танки Уралвагонзавода и погрузиться в историю их создания приезжают тысячи людей из РФ и многих других стран мира. Только за прошлый год музей предприятия посетили свыше 18 тыс. человек.

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О танках Уралвагонзавода расскажет цифровой экскурсовод

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Теги: Уралвагонзавод, экскурсии, музей, аудиогид



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