О танках Уралвагонзавода расскажет цифровой экскурсовод

Выставочный комплекс Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле пополнил аудиогид. Устройство доступно и интересно расскажет посетителям музея бронетанковой техники о развитии конструкторской мысли и технологий на предприятии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

В состав комплекса УВЗ входит музей истории, музей бронетанковой техники и выставка вагонной техники под открытым небом.

Экскурсия с профессиональным историком рассчитана на час и охватывает 57 витрин. Пока ведется на русском языке, но в музее отмечают, что в скором времени погрузиться в историю танков и спецмашин станет возможно и на других языках.

Отметим, что каждый год увидеть знаменитые танки Уралвагонзавода и погрузиться в историю их создания приезжают тысячи людей из РФ и многих других стран мира. Только за прошлый год музей предприятия посетили свыше 18 тыс. человек.