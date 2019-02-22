22 Февраля 2019
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Общество За рубежом Украина

Топ-модель Эмили Ратаковски считает Украину Россией

Конфуз произошел с британско-американской красоткой Эмили Ратаковски (27). Несмотря на славянские корни своей фамилии, топ-модель не знает, что Украина и Россия – это разные страны, также ей, вероятно, не известен тот факт, что на русском языке на Украине выходят многие издания, в их числе - Harper's Bazaar.

На своей странице в Instagram Эмили опубликовала мартовские обложки HB Украина и HB Japan. Поблагодарила, как водится, редакторов, стилистов и фотографов, работавших над фотосетом. Японское издание подписала правильно, а вот украинскую версию издания обозначила как Harper's Bazaar Russia. Еще и отметила аккаунт российского издания на фотке.

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В российской версии HB на мартовской обложке, к слову, Дженнифер Лопес (и, так получилось, как и Эмили на украинской обложке – в боди с длинным рукавом и глубоким декольте. Совпадение? Не думаем).

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В комментариях к посту Ратаковски море возмущенных украинцев требуют сатисфакции. Впрочем, некоторые украинские пользователи считают логичным, что раз издание на русском языке – модель могла и ошибиться: "Який ви український журнал, якщо пишете російською? Правильно вас Ратаковскі приписала до Росії", "Сложно не перепутать, обложка вся на русском". "С Приветом из России!" – пишут, очевидно, российские пользователи.

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Топ-модель Эмили Ратаковски считает Украину Россией

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Теги: эмили ратаковски, harpers bazaar? erhfbyf



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