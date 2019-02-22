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Политика Челябинская область

Челябинские "единороссы" поддержат на выборах главы Челябинска фактически избранного кандидата

25 февраля в Челябинске пройдет XXXII конференция регионального отделения партии "Единая Россия", в ходе которой делегатам предстоит назвать фамилию человека, которого они намерены поддерживать в борьбе за кресло главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Подобная "поддержка" южноуральским "единороссам" не будет стоить ровным счетом ничего, потому что уже на следующий день – 26 февраля – депутаты городской думы назовут фамилию нового главы администрации Челябинска. И вся "поддержка" "единороссов" сведется к формальной стороне, а следует признать, что конкурс по выборам главы Челябинска прошел без какого-либо участия "партии власти".

Попутно на конференции ее делегаты обсудят подготовку к сентябрьским выборам на Южном Урале, а также меры по реализации послания президента.

Отметим, что ни один из 16 заявившихся кандидатов на пост главы Челябинска не позиционировал себя как кандидат и представитель "партии власти", хотя даже по формальным признакам к таковым можно было бы отнести, например, главу Ленинского района Александра Орла или экс-главу Трехгорного Николая Шимановича. Партийными представителями в нынешнем конкурсе были Ярослав Щербаков ("Яблоко") и Андрей Самохвалов (ЛДПР).

Конкурсная комиссия по выборам главы Челябинска работает сегодня в мэрии города, ее члены назовут отобранных для голосования кандидатов вечером.

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Челябинские "единороссы" поддержат на выборах главы Челябинска фактически избранного кандидата

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Теги: Единая Россия, Яблоко, ЛДПР, конкурс по выборам главы Челябинска



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