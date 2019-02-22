Памфилова в Петербурге пояснила Беглову "за выборы" и "за вороньё"

22 февраля состоялась рабочая поездка главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в Санкт-Петербург, в Смольном прошла встреча с врио губернатора Александром Бегловым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

В Северную столицу Памфилова прибыла открыть заседание совета председателей избиркомов из всех регионов России, одновременно в резиденции главы Санкт-Петербурга прошла ее встреча в и.о губернатора Бегловым. В сентябре текущего года пройдут выборы губернатора города, а также депутатов внутригородских муниципальных образований, всего власть сменится в 107 из 111 питерских муниципалитетов.

"Любая выборная кампания в Петербурге находится в центре внимания всей страны. Нередко в предыдущие годы чистота и прозрачность выборных процессов в Северной столице вызывали сомнения. Порой небезосновательно. Мы поддерживаем намерение руководства Центральной избирательной комиссии обеспечить жесткий контроль за соблюдением законности на всех этапах выборного процесса в Петербурге", - цитирует выступление Беглова пресс-служба его администрации.

По его словам, руководство города, как никто другой, заинтересовано в формировании нового политического имиджа Петербурга как правовой столицы России.

В свою очередь председатель ЦИК отметила, что "Петербург достоин чистой и прозрачной избирательной кампании" и поблагодарила Беглова за сотрудничество.

По состоянию на 1 января в Санкт-Петербурге проживает 3 млн 818 тыс. избирателей, работает 30 территориальных избиркомов и 2,2 тыс. участковых комиссий. Некоторое время назад резкое неприятие у части участников избирательного процесса вызвала реплика врио губернатора Беглова, который призвал не допускать сторонних кандидатов (то есть не петербуржцев) к участию в муниципальных выборах, потому что "слетятся как вороньё". За свои слова Беглов подвергся резкой критике, тем более что меры по не допуску к участию в выборах того или иного желающего кандидата вообще-то прописаны в действующем законодательстве.

Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов был назначен Владимиром Путиным осенью минувшего года после добровольной отставки Георгия Полтавченко. Ранее Беглов трудился в аппарате полпреда президента по Северо-Западному округу.