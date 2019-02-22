Украинская полиция задержала скупщиков голосов за Порошенко. СБУ срочно завела дело на полицию

В Сумах зафиксирован факт подкупа избирателей в пользу действующего президента страны Петра Порошенко. При этом на полицейских, задержавших скупщиков голосов, СБУ срочно завела уголовное дело.

Днем 21 февраля в полицию Сум поступило сообщение о том, что по адресу Курская, 127 выдают деньги за голосование за одного из кандидатов. Вскоре оперативная группа извлекла из подвального помещения Игоря Мальцева и Виталия Лиховида - сотрудников одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко, которые входят в "избирательную сетку", возглавляемую технологом "Блока Петра Порошенко" Дмитрием Касьяновым. Об этом написал в Facebook редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Они отказались давать показания о своей деятельности, и вечером были освобождены. Состава преступления в их действиях не обнаружили.

А ночью в городское управление полиции Сум прибыла оперативная группа областного СБУ и прокуратуры, которая провела обыски у всех сотрудников полиции, которые были причастны к задержанию. Прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников полиции за "превышении власти или служебных полномочий", за что полицейским грозит от 3 до 8 лет. Напомним, такое же дело ведется в Киеве против полицейских, защищавших РОВД от штурма вооруженных неонацистов, которые мстили за задержание своих единомышленников, пытавшихся привлечь внимание к якобы причастности Юлии Тимошенко к смерти херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк.

"Очевидно, что звонок и действия полиции не случайно совпали с 30 обысками в Запорожье, которые провело Государственное бюро расследований и СБУ у подозреваемых в построении сети для голосования сотрудников штаба Юлии Тимошенко. Это ответные действия. Впервые мы видим, как полиция и МВД в ответ на действия пропрезидентских силовиков против Тимошенко проводит акцию против структуры БПП", - написал Бутусов.

По его мнению, МВД занимает сторону оппозиции, конкретно Тимошенко, и в ближайшее время последуют дальнейшие столкновения между силовыми органами, подконтрольными Порошенко, и МВД, возглавляемым Арсеном Аваковым. Ранее Аваков предупредил, что не допустит фальсификации президентских выборов. А позже он заявил, что в стране развернута система массового подкупа избирателей и МВД "внимательно за этим наблюдает". Считается, что Аваков имеет договоренности с Тимошенко.

Экс-советник Авакова депутат Рады Антон Геращенко сообщил подробности дела. Он подтвердил факт задержания Мальцева и Лиховида и заявил, что сразу по команде из Киева прокуратура и СБУ бросились их вытаскивать. При этом сотрудники СБУ и прокуратуры провели неотложный обыск (без решения суда) в кабинетах сотрудников уголовного розыска Сум.

"Кто-то, к кому прислушиваются ГПУ и СБУ, очень не хочет, чтобы полицейские фиксировали факты подкупа избирателей. Как вы думаете, в чью пользу, возможно, осуществлялся подкуп избирателей?" - написал в Facebook Геращенко.

Напомним, Накануне.RU писало о том, что на Украине создана сеть масштабного подкупа голосов в пользу Порошенко. В свою очередь, СБУ завела дело о скупке голосов против функционеров штаба Тимошенко.