Правительство поручило до 1 июля создать Центр мониторинга сети связи

Роскомнадзору поручено до 1 июля 2019 года обеспечить создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина.

Задача Центра - обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования "в связи с наличием потенциальных угроз информационной безопасности, которые могут оказать влияние на работу сетей связи операторов связи, сети связи общего пользования в целом, а также российского сегмента интернета", говорится в тексте документа.

В Центре мониторинга будет обобщена информация о возможных угрозах, что позволит прогнозировать возможные риски устойчивому функционированию сетей связи.

Отмечается также, что до конца года Минкомсвязи по согласованию с ФСБ должно утвердить порядок взаимодействия Центра с государственными информационными системами.