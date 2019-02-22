Жителю Ростовской области вменяют надругательство над шестью девочками в ХМАО

41-летнему жителю Ростовской области предъявлено обвинение в надругательствах над детьми, совершённых в 2005-08 гг., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

В 2005-08 гг. неизвестный, угрожая убийством и ножом, отводил девочек в безлюдные места Сургута и Нефтеюганского района, где насиловал и совершал иные насильственные действия сексуального характера. Всего таких преступлений было шесть, самой старшей их жертв в момент агрессии было 13 лет.

В ходе долгого расследования дела удалось выйти на предполагаемого преступника – 41 –летнего жителя Ростовской области. Там его и "взяли". Сейчас он арестован.