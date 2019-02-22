Долги по зарплатам в России выросли на 12% с начала года
Задолженность по зарплатам в России с начала года увеличилась на 12% до 2,7 млрд руб. Статистика представлена в материалах к Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
По данным Росстата, наибольший объем задолженности отмечается в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (6,6%), в сфере транспорта (8,9%), строительства (14,4%), обрабатывающего производства (57%), сообщает ТАСС.
Самые большие долги накопили работодатели Приморского края (356,2 млн руб. или 13,1% общей задолженности), Волгоградской области (165,4 млн руб., 6,1%), Санкт-Петербурга (136,8 млн руб., 5,1%), Астраханской области (117,2 млн руб., 4,3%)".