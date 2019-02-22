22 Февраля 2019
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Общество В России

В Минпромторге объяснили, почему "девяток яиц" не является обманом покупателей

Фасовка куриных яиц по девять штук в контейнере не является обманом покупателя, заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Напомним, ранее на прилавках появились яйца по девять штук - вместо обычной "десятки". Это вызвало возмущение у покупателей: многие заявили, что такая мера внесла путаницу в расчете стоимости единицы товара. От поставщиков потребовали расписывать ее отдельно на ценниках.

По документам Таможенного союза маркировка пищевых продуктов должна быть легко читаемой, ясной и достоверной. При этом фасовку товара они не регламентируют, говорится в письме замминистра Виктора Евтухова в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Дегтярева, передает ТАСС.

Если количество или объем продукта соответствует с указанным на упаковке, это не является введением покупателя в заблуждение, а предоставляет ему выбор при покупке, заявил Евтухов.

ФАС России также не выявила нарушений в продаже продуктов в таре дробных объемов.

Отметим, в соцсетях началась полемика на тему девяти яиц в упаковке. "Забота о женщинах - сумки то легче...", "Зато цены такие же, как и до повышения НДС. Одно яйцо на НДС ушло", "Местами и поштучно давненько есть", "Скоро будут макароны поштучно", - иронизируют пользователи.

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву прислали подарок в виде упаковки яиц, где их не девять, не 10, а целых 12.

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В Минпромторге объяснили, почему "девяток яиц" не является обманом покупателей

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Теги: яйца, девяток яиц, минпромторг



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