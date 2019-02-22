В Тюмени впервые пройдет ЕГЭ по китайскому языку

Школьники Тюменской области впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку. Первопроходцами стали одиннадцатиклассники Тюмени из школы №15 и №70, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Экзамен сдается в два этапа, в разные дни. Первый день - устная часть, второй - письменная. В письменной части экзамена школьникам предстоит выполнить 42 задания четырех разделов: аудирование, чтение, грамматика, лексика и иероглифика и письмо.

Отметим, что экзамен по китайскому языку является предметом по выбору. Ранее школьники могли сдавать ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Всего ЕГЭ по иностранным языкам сдадут около 600 выпускников.