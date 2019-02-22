Воронежские власти обсудили детали проекта скоростного рельсового транспорта в Воронеже с японской делегацией

Сегодня в Воронеже работала делегация чиновников из японского правительства, передает корреспондент Накануне.RU. В правительстве Воронежской области состоялась встреча с делегацией министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Японская делегация представила презентацию компании «Ячиё Энжиниринг», в которой были описаны цели развития, основные критерии выбора и оценки городских транспортных систем, интеграция транспортно-ориентированного проектирования и транспортных проектов.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, японская делегация прибыла с рабочим визитом по вопросу подготовки проекта скоростного рельсового транспорта в городе Воронеж. В рамках двухдневного визита делегация посетила объекты, связанные с проектом СРТ, также состоялся обмен мнениями по подходам к реализации проекта со специалистами правительства Воронежской области, администрации городского округа город Воронеж, ОКУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов».

По поручению губернатора Александра Гусева встречу провел заместитель губернатора области – первый заместитель председателя правительства области< Виталий Шабалатов.Представители японской делегации рассказали об особенностях системы японского городского железнодорожного транспорта. Общая протяженность железнодорожных линий страны – около 27 тыс. км., причем 83% пассажиропотока приходится на 3 мегаполиса: Токио, Осака и Нагойя. Крупнейшим оператором является Japan Railways (3/4 всех линий). С помощью графиков была рассмотрена структура и историческое развитие рельсового транспорта Токио. Также были представлены основные принципы финансирования проектов рельсового транспорта, конкретные примеры строительства и последующей эксплуатации объектов метро в японских городах Фукуока и Сендай, сравнимых по населению с Воронежем. Меры государственной поддержки метро были также подробно описаны японскими специалистами.

Участники совещания с российской стороны уточнили некоторые вопросы, касающиеся финансовой стоимости строительства метро в Японии. Стороны отметили, что в условиях Воронежской области стоимость проекта метро, ввиду значительно более низкой сейсмоопасности, будет ниже.

В ходе встречи в правительстве Воронежской области прошла презентация проекта по созданию скоростного рельсового транспорта в Воронеже: хронология проекта, текущее состояние, перспективы развития. Были разъяснены основные принципы построения мультимодульной модели общественного транспорта Воронежа, которая разрабатывается в настоящее время организацией ООО «Первый ЦОУ». Модель основывается на системе управления данными BigData , натурных замерах пассажиропотока в рабочие и выходные дни, а также на проведении социологического исследования среди горожан. К 15 августа будет предложена структурная модель транспортной системы. Необходимо проанализировать характеристики имеющихся и возможных мест остановки общественного транспорта, автомобильных потоков по основным магистралям. Российская сторона ожидает от компании «Ячиё Энжиниринг» консультаций по транзитно-ориентированному проектированию, методике подсчета пассажиропотоков.

Обсуждение проекта СРТ будет продолжено в ходе 6-го заседания российско-японской рабочей группы по транспорту межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, которое пройдет в Воронеже в марте текущего года.