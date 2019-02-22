На птицефабрике Якутии обнаружен сальмонеллез

Случай заражения острой кишечной инфекцией зафиксирован в Нерюнгринском районе республики. В детских садах введены временные ограничения в использовании яиц местной птицефабрики, сообщает Федералпресс.

Эпидемиологическое расследование для установления фактов ухудшения пищевого сырья начали в отношении "Нерюнгринской птицефабрики" в Якутии. Причиной стал единичный случай заражения острой кишечной инфекцией - сальмонеллезом. В детских садах на использование яиц этого предприятия временно наложен запрет.

Руководитель территориального Управления Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району Сергей Воробьев сообщил, что пробы на все виды носителей, которые были взяты второго февраля, отрицательны. Пробы со второй проверки, которую проводили 19 февраля, еще не готовы. Результаты лабораторных анализов станут известны на следующей неделе.

Генеральный директор АО "Нерюнгринская птицефабрика" Егор Макаров заявил, что отборы проб с яиц и мяса птицы всегда проводятся два раза в месяц, согласно установленному графику ветеринарной службы района и ветеринарной лаборатории. Он также отметил, что каждый работник предприятия регулярно проходит медицинское освидетельствование и имеет санитарную книжку, пишет YakutiaMedia.