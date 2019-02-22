В Нижневартовске горожане попросили у спикера думы помощи в переоформлении жилья и трудоустройстве

Спикер думы Нижневартовска Максим Клец провёл личный приём граждан. Люди шли с разными вопросами – от переоформления жилья до работы реабилитационного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На приёме одна из горожанок заявила о трудностях при переоформлении "бытового" помещения в "жилое" в бывшем общежитии. Ситуация второй была связана с проблемами с трудоустройством. Также к спикеру пришли представители общественной организации ветеранов боевых действий "Красная звезда". Их вопросы касались открытия реабилитационного центра "Возрождение". Все обратившиеся получили необходимую консультацию.

Клец отметил, что с начала нынешнего года за помощью в депутатский центр обратились больше сотни вартовчан. Изменения в сравнении с прошлым годом незначительные. Самые актуальные темы также остаются прежними: оказание социальной помощи, жилищные вопросы, трудоустройство.

"Мы стараемся помочь каждому, но строго в рамках законодательства", - сказал спикер.