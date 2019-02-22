Начальников свердловского МЧС и Росгвардии повысили до генералов

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания генерал-майора начальнику ГУ МЧС по Свердловской области Виктору Теряеву и главе региональной Росгвардии Константину Шуршину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

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Командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина также повысили по службе – ему присвоено звание генерал-полковника.

Отметим, Виктор Теряев стал начальником Главного Управления регионального МЧС в мае 2018 года, а Александр Лапин командует ЦВО с декабря 2017 года.