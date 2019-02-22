Формальности соблюдены: Дюков избран президентом Российского футбольного союза

Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято на сегодняшней внеочередной конференции РФС.

Дюков получил единогласную поддержку делегатов. Он избран на эту должность на срок до 9 февраля 2021 года.

"Огромное спасибо за доверие, для меня это не только большая честь, но и ответственность. Мы должны быть единой командой, задачи непростые, но тем интересней их решать. Я уверен в наших с вами силах, и что мы с этими задачами справимся", - заявил новый глава РФС сразу после избрания.

Напомним, председатель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков был единственным претендентом на должность главного в российском футболе. Таким образом, выборы прошли на безальтернативной основе и носили исключительно формальный характер.