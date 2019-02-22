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Формальности соблюдены: Дюков избран президентом Российского футбольного союза

Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято на сегодняшней внеочередной конференции РФС.
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Дюков получил единогласную поддержку делегатов. Он избран на эту должность на срок до 9 февраля 2021 года.

"Огромное спасибо за доверие, для меня это не только большая честь, но и ответственность. Мы должны быть единой командой, задачи непростые, но тем интересней их решать. Я уверен в наших с вами силах, и что мы с этими задачами справимся", - заявил новый глава РФС сразу после избрания.

Напомним, председатель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков был единственным претендентом на должность главного в российском футболе. Таким образом, выборы прошли на безальтернативной основе и носили исключительно формальный характер.

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Формальности соблюдены: Дюков избран президентом Российского футбольного союза

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Теги: Дюков, РФС, выборы, президент



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