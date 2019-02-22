Под Воронежем местные власти пытались лишить земель многодетные семьи

В Воронежской области прокуратура выяснила, что администрация города Павловска отказывалась предоставлять положенные земельные участки многодетным семьям.

Чиновники под надуманными предлогами снимали многодетные семьи с очереди на землю – их просто исключали из Реестра многодетных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

После того, как прокурор через суд потребовал отменить постановления, две многодетные семьи вернули свои права на бесплатное получение земельных участков.

В 2017 году в Пермском крае многодетным семьям дали землю на свалке. Приехав на место посмотреть выделенные участки, они увидели котлованы, горы строительного и бытового мусора, железобетонные конструкции.

После вмешательства ОНФ администрация пообещала, что найдет варианты решения проблемы и предложит их жителям.