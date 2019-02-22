22 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

"Уралбройлер" обязали выплатить около 1 млрд рублей за размещение куриного помета на землях сельхозназначения

Арбитражный суд Челябинской области обязал ЗАО "Уралбройлер" возместить ущерб в размере 962 млн рублей, причиненный при осуществлении несанкционированного размещения отходов на землях сельскохозяйственного назначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора.

"Уралбройлер" размещал куриный помет на полях площадью 32 га в границах Ишалинского сельского поселения. В результате было зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в почве по 18 веществам, в том числе: по натрию в 11 раз, фосфору в восемь раз, вольфраму и цинку в шесть раз.

Ущерб компания должна возместить в течение двух лет.

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"Уралбройлер" обязали выплатить около 1 млрд рублей за размещение куриного помета на землях сельхозназначения

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Теги: Уралбройлер, суд, штраф, ущерб,



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