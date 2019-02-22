В Кирове на женщину упала наледь. УК лишится лицензии

Накануне на улице Дерендяева произошел инцидент: на женщину обрушилась наледь. Кировчанка серьезно пострадала, с открытой черепно-мозговой травмой ее госпитализировали.

Дом обслуживает компания "Актив-Комфорт О.Р.(АКОР)", в этом году ее уже штрафовали за плохую очистку крыш, однако на предписания и штрафы руководство УК не реагирует, пояснили в мэрии города.

Сегодня специалисты горадминистрации и Госжилинспекции проверят все дома, которые обслуживает АКОР. Сити-менеджер потребовал лишить недобросовестную управкомпанию лицензии, пишет Федералпресс.

Свою проверку начал следственный комитет.