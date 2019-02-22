В Зауралье бывший сельский охотинспектор попался на том, что избивал браконьеров и отбирал у них добычу и личные вещи

29-летний бывший инспектор охотнадзора из Шатровского района попал под суд - он обвиняется в превышении должностных полномочий.

В 2017-2018 годах обвиняемый при проведении досмотра машин браконьеров избивал их.

В январе прошлого года при досмотре автомобиля жителя Тюмени инспектор забрал у мужчины личные документы, имущество и незаконно добытые охотничьи трофеи, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.