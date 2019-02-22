В Тверской области пресечена деятельность трех подпольных нарколабораторий

В Тверской области пресечена деятельность трех нарколабораторий, организованных международной ОПГ, передает "Интерфакс" со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Шесть участников ОПГ были задержаны с поличным в ходе следственных действий. Трое из них - россияне, а еще трое являются гражданами Украины.

В обнаруженных нарколабораториях установлено оборудование стоимостью свыше 3 млн рублей.

Сообщается, что из незаконного оборота изъят мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 кг, а также около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 млн рублей.