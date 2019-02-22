Путин взялся за поддержку молодежной музыки и дал поручение Кириенко

Президент РФ Владимир Путин потребовал разработать меры поддержки музыки, популярной у молодого поколения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, такое поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, который состоялся в конце прошлого года.

Так, Администрации президента нужно будет организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций. Будут рассмотрены формы господдержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией. Также речь пойдет о современных видах визуальных искусств.

Уже к 1 сентября этого года следует представить план первоочередных действий в этой сфере. Ответственным за выполнение поручения назначен первый замглавы АП Сергей Кириенко.

Напомним, в среду Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным посланием. Эксперты отмечают, что большая часть его поручений чиновникам относится к социальной сфере.