Экс-начальника полковника Захарченко повысили в звании

Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на интернет-портале правовой информации.

Курносенко является руководителем антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России. После громкого задержания был уволен его исполняющий обязанности заместителя и непосредственный начальник Захарченко полковник Александр Тищенко.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток. Позже стало известно, что из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро.

В начале февраля стало известно, что против Захарченко инициирован еще один иск на сумму около 500 млн рублей.