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Еще две "уголовки". Как щучанский бизнесмен и депутат районной думы "экономил" на строительстве дорог

На депутата Щучанской районной думы и бизнесмена Авака Бабаяна завели дополнительно два новых уголовных дела - его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 ноября прошлого года экс-замгубернатора Курганской области Роман Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Совсем недавно на Ванюкова, как и сейчас на Бабаяна, завели еще два уголовных дела - по версии следствия, экс-чиновник получил от двух бизнесменов взятки на общую сумму в 1 млн руб.

Что касается Бабаяна, то, по версии следствия, "предприимчивый" бизнесмен в 2017 году решил нажиться на строительстве двух дорог - в Щучанском районе и в Шумихе. Для этого он поручил строителям своей фирмы, которые делали эти две дороги, класть вдвое меньше щебня. Государственному заказчику он о своих намерениях не сообщил и все до сих пор думали, что дороги сделаны по ГОСТ.

"У заказчика было похищено более 1 млн руб. Таким же образом более 1 млн руб. было похищено в том же году у администрации Шумихи при ремонте одной из улиц райцентра", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

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Еще две "уголовки". Как щучанский бизнесмен и депутат районной думы "экономил" на строительстве дорог

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Теги: Авак Бабаян, Роман Ванюков, уголовные дела, дорога, Щучанский район, Шумиха, СК, строительство, взятка, мошенничество



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