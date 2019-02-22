В Когалыме на 90 суток приостановили работу детского сада "Академия детства"

В Когалыме на 90 суток приостановлена деятельность детского сада "Академия детства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Причиной такого решения стали многочисленные нарушения, выявленные во время совместной проверки сотрудников Роспотребнадзора и прокуратуры Когалыма.

Среди нарушений - недостаточное количество санитарной одежды для сотрудников, не оборудован медицинский блок, отсутствует температурный контроль за хранением продуктов, более того, продукты хранились вместе с дезинфицирующими средствами, а кроме того, они принимались без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество. Нарушены правила хранения чистой посуды. Не оборудована площадка для сбора мусора. Отсутствует физкультурная площадка. Групп в детском саду было куда больше чем песочных и малых архитектурных форм. Также в садике не было мест для санок и колясок. В туалетных комнатах не установлены шкафы для уборочного инвентаря, в присутствии детей в здании проводятся ремонтные работы. Кроме того, на работу были допущены сотрудники без медосмотра и гигиенического обучения.

В отношении юридического лица детский сад "Академия детства" возбудили административное дело по статье 6.3 КоАП РФ. По итогам рассмотрения суд принял решение приостановить работу учреждения.