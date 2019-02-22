Борис Дубровский: Решение о строительстве кремниевого завода в Златоусте не принято

Решение о строительстве кремниевого завода в Златоусте не принято, рассматриваются и другие площадки. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Безусловно, строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов: определения площадки, выполнения проектных и изыскательских работ, прохождения экологической и государственной экспертизы и получения разрешения на строительство. Появление новых высокотехнологичных производств на территории Челябинской области важно. При этом мы подчеркиваем, что при рассмотрении любого инвестиционного проекта нами учитывается мнение людей, бизнеса, местных властей, а также социальная, экологическая и экономическая значимость проекта", - подчеркнул глава области.

Борис Дубровский отметил, что областное правительство готово к диалогу как со сторонниками проекта, так и противниками, чтобы выработать общее понимание.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

Глава Златоуста Вячеслав Жилин пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства завода.