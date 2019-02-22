22 Февраля 2019
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Армия и ВПК Центральный ФО

Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков получил звание генерала армии

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерала армии главнокомандующему Сухопутных войск РФ Олегу Салюкову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу", - говорится в тексте документа. 

Также глава государства присвоил звание генерал-полковника начальнику ГУ боевой подготовки ВС РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками ЦВО Александру Лапину.

Кроме того, этим же указом ряд военнослужащих получили различные звания.

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Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков получил звание генерала армии

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Теги: Олег Салюков, Владимир Путин, звание, генерал



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