Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков получил звание генерала армии

Кроме того, этим же указом ряд военнослужащих получили различные звания.

Также глава государства присвоил звание генерал-полковника начальнику ГУ боевой подготовки ВС РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками ЦВО Александру Лапину .





