22 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу во "Внуково"

Пассажирский "Боинг", выполнявший рейс из Самары, не смог с первого раза приземлиться во Внуково.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел 21 февраля вечером во время сильной метели. Судно задело взлетно-посадочную полосу хвостом. Пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со второй попытки благополучно приземлиться.

В авиакомпании "Победа" заявили, что безопасности пассажиров ничто не угрожало, назвав инцидент "штатным", передает "Интерфакс".

Известно, что после посадки специалисты провели диагностику судна. Экипаж лайнера направили на медицинское освидетельствование.

14 февраля во Внуково столкнулись два самолета авиакомпаниц Аzur и "Россия". Boeing 767, принадлежащий первой компании, при буксировке столкнулся с лайнером второй.

В итоге у одного самолета оказался поврежден правый винглет, а у второго - стабилизатор. В лайнерах не было пассажиров.

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Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу во "Внуково"

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Теги: боинг, победа, внуково



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