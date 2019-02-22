В Кургане будут судить хулигана, который возле собственного подъезда зарезал случайного прохожего

В суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего курганца, который обвиняется в убийстве незнакомого мужчины.

В середине лета прошлого года злоумышленник, по версии следствия, находясь возле подъезда своего дома в пьяном виде, повздорил с прохожим, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой местный житель ударил прохожего ножом в шею. От острой кровопотери мужчина скончался.