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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Аборигены из "Нумто" попросили нефтяников провести им электричество

После "тайных" публичных слушаний в администрации Белоярского района о бурении скважин в границах природного парка "Нумто" аборигены внесли руководству муниципалитета свои пожелания. Предложения, в частности, касаются обеспечения коренных жителей электроэнергией, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, слушания прошли 24 января. На них обсуждали проектирование площадок поисково-оценочных скважин на Ватлорском лицензионном участке и дальнейшее бурение скважин на месторождении имени Логачева. Оба находятся в границах особо охраняемой природной территории "Природный парк "Нумто".Оленеводы возмутились что из 200 жителей деревни Нумто на слушаниях присутствовали лишь четыре человека - многие узнали о них уже после проведения. КМНС заявляют о недостаточном информировании населения, а сами слушания называют "тайными". К слову, об этом же заявил Накануне.RU вице-спикер думы Югры, председатель Ассамблеи коренных малочисленных народов севера Еремей Айпин. После слушаний всем причастным дали 30 дней на то, чтобы внести свои предложения.

Однако кое-какие правки внести всё-таки удалось. Депутат окружного парламента Александр Новьюхов рассказал Накануне.RU, что после слушаний от аборигенов поступили различные предложения.

"Вместе с администрацией Белоярского района подготовлен документ, который подпишут в рамках сотрудничества "Сургутнефтегаза" и администрации: это и "вертолёто-часы", и обеспечение коренных жителей электроэнергией, доставка стройматериалов", - заявил политик.

Публичные слушания Нумто администрация Белоярского района(2019)|Фото: www.admbel.ru

Публичные слушания Нумто администрация Белоярского района(2019)|Фото: www.admbel.ru

Публичные слушания в администрации Белоярского района

Он добавил, что в последнее время живущие в "Нумто" аборигены выдвигают "более жизненные" требования – строительство зимников, объектов соцкультбыта.

"У жителей совсем другие взгляды. Сами аборигены – эксперты, у них есть возможность контролировать работу компаний. Не так давно на одном из стойбищ у Василия Пяка установлен полноценный комплекс широкополосного спутникового интернета. В нём закреплён доступ ко всем государственным контролирующим органам – к примеру, там можно напрямую заявить о нарушении прав коренного населения или воспользоваться госуслугами. Это первый пример подобного проекта", - рассказал Новьюхов.

Вице-президент объединения оленеводов Югры, инспектор "Нумто" Василий Пяк рассказал Накануне.RU, что пожелания вносили и ранее.

"В 2017 г. коренные жители собирались и предложили изменить зимник, чтобы он не задевал пастбища. Также заявляли, чтобы воду брали из озера, а не проточную", - сказал Пяк.

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Аборигены из "Нумто" попросили нефтяников провести им электричество

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Теги: Нумто, аборигены, публичные слушания, особо охраняемая природная территория, Еремей Айпин, Александр Новьюхов, Василий Пяк



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