В Подмосковье тибетские мастифы напали на идущих на тренировку юных фигуристок

В Подмосковье злые собаки напали на юных спортсменок. Следственный комитет уже организовал проверку.

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Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, все случилось возле Ледового дворца в городе Зарайске 21 февраля: три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку по фигурному катанию. Возле входа на территорию дворца на них напали две собаки, предположительно, породы "тибетский мастиф".

Увидев это, сотрудники Ледового дворца подбежали и отогнали агрессивных псов. В дальнейшем дети обратились в больницу с ушибами тела.

Сейчас следователи пытаются установить хозяев собак. Если те окажутся бродячими, будет установлено, поступали ли ранее жалобы на нападения животных на прохожих и какие меры были предприняты местными чиновниками.

Как сообщало Накануне.RU, недавно бойцовский пес напал на беременную женщину на Камчатке.