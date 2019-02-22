В Подмосковье тибетские мастифы напали на идущих на тренировку юных фигуристок
В Подмосковье злые собаки напали на юных спортсменок. Следственный комитет уже организовал проверку.
Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, все случилось возле Ледового дворца в городе Зарайске 21 февраля: три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку по фигурному катанию. Возле входа на территорию дворца на них напали две собаки, предположительно, породы "тибетский мастиф".
Увидев это, сотрудники Ледового дворца подбежали и отогнали агрессивных псов. В дальнейшем дети обратились в больницу с ушибами тела.
Сейчас следователи пытаются установить хозяев собак. Если те окажутся бродячими, будет установлено, поступали ли ранее жалобы на нападения животных на прохожих и какие меры были предприняты местными чиновниками.
Как сообщало Накануне.RU, недавно бойцовский пес напал на беременную женщину на Камчатке.