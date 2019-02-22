В центре Екатеринбурга запретят парковаться на 13 участках улиц

В центре Екатеринбурга запретят парковаться на 13 участках улиц. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, знаки установят во втором квартале 2019 года.

Специалисты МБУ "Центр организации движения" сделают это в целях обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети. Знаки "Остановка запрещена" с табличками 8.24 "Работает эвакуатор" установят на следующих улицах:

Луначарского (от Карла Маркса до Декабристов);

Раевского (от Блюхера до дома №18 «а» по улице Раевского);

Маяковского (от проспекта Космонавтов до переулка Трамвайного);

Гоголя перед улицей Энгельса со стороны Карла Маркса (100метров до перекрестка);

8 Марта (от Большакова до Декабристов);

Энгельса перед улицей Мамина-Сибиряка (50 метров до перекрестка);

Бажова перед улицей Шарташской (50 метров до перекрестка);

Куйбышева (от Сони Морозовой до Бажова);

Ключевская (от Заводской до дома №32/4 по улице Заводской);

Минометчиков (от Сортировочной до Теплоходного проезда);

Красноармейская (от дома №2 "а" по улице Красноармейской до проспекта Ленина);

на внутриквартальном проезде от улицы Ткачей до дома №8 по улице Ткачей;

на внутриквартальном проезде от улицы Машиностроителей до дома №23а по проспекту Космонавтов.

"Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения", - добавили в мэрии.