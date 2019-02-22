22 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Климкин пообещал "удивить Россию" в Керченском проливе

Украина готовит новый проход через Керченский пролив, который удивит Россию. Об этом сказал министр иностранных дел страны Павел Климкин.
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По его словам, проход кораблей через пролив пройдет под наблюдением западных военных. Об этом Украина договорилась в Берлине с немцами и французами.

"Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса", - сказал он "Цензору".

Также он добавил, что прорабатывает вопрос постоянного и длительного присутствия в Черном море военно-морских сил НАТО. "Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию", – заверил он.

При этом очень показательной является сама позиция украинского министра, который думает не об интересах Украины, а о том, как бы удивить Россию.

Как сообщало Накануне.RU, Климкин пообещал "в обозримой перспективе" разорвать Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Ранее украинская власть не раз грозилась продолжить ходить Керченским проливом.

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Климкин пообещал "удивить Россию" в Керченском проливе

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Теги: Украина, Керченский пролив, Павел Климкин



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