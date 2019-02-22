Климкин пообещал "удивить Россию" в Керченском проливе

Украина готовит новый проход через Керченский пролив, который удивит Россию. Об этом сказал министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По его словам, проход кораблей через пролив пройдет под наблюдением западных военных. Об этом Украина договорилась в Берлине с немцами и французами.

"Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса", - сказал он "Цензору".

Также он добавил, что прорабатывает вопрос постоянного и длительного присутствия в Черном море военно-морских сил НАТО. "Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию", – заверил он.

При этом очень показательной является сама позиция украинского министра, который думает не об интересах Украины, а о том, как бы удивить Россию.

Как сообщало Накануне.RU, Климкин пообещал "в обозримой перспективе" разорвать Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Ранее украинская власть не раз грозилась продолжить ходить Керченским проливом.