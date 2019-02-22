В Прикамье может появиться еще один городской округ: Ильинский

В заксобрание Пермского края внесен проект о об объединении поселений Ильинского района и создании одноименного городского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Планируется, что проект будет рассмотрен на мартовском заседании регионального парламента. Напомним, во время вчерашнего заседания депутаты приняли решение об образовании сразу четырех городских округов: Верещагинский, Осинский, Чернушинский, Суксунский.

Переходный период для преобразования установлен до 1 января 2020 года. За это время в новых муниципальных образованиях будет сформирован представительный округ - дума городского округа.

Все четыре проекта были поддержаны большинством депутатов. Однако как стало известно, жители поселка Зюкайка Верещагинского района обратились в суд с требованием провести референдум по этому вопросу. Против объединения были собраны подписи, кроме того, активисты сообщают, что якобы, большинство селян не знали о публичных слушаниях, которые прошли перед принятием решения об объединении поселка с районом.