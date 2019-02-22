Прокуратура займется проверкой видео с ритуальным сожжением верблюдов

Прокуратура Ангарска Иркутской области начала проверку после сообщений об обряде жертвоприношения верблюдов, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Напомним, бурятские шаманы провели "ритуальное" сожжение пятиверблюдов в Ангарске. Процесс жертвоприношения был снят на видео. Сообщалось, что обряд проводится в современной истории впервые, он якобы направлен на укрепление России и ее народов.

Буряты ужаснулись происходящему в ролике. В шаманском центре "Тэнгэри" в Бурятии выразили протест действиям "неошаманов" из Ангарска.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла поправки в статью 245 УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров. Согласно окончательной редакции, максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.