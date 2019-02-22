Семак назвал тяжелой победу "Зенита" над "Фенербахче"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак подвел итоги победного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против турецкого "Фенербахче".

Напомним, клуб из северной столицы благодаря дублю Сердара Азмуна выиграл домашний матч со счетом 3:1 и по сумме двух поединков вышел в 1/8 (первый из них закончился со счетом 1:0 в пользу турецкой команды).

Подводя итоги, Семак охарактеризовал игру, как тяжелую. По его словам, команда еще только набирает обороты, и с точки зрения желания никаких претензий к игрокам нет и быть не может.

"Будем работать, двигаться дальше", - пообещал специалист.

Также Сергей Семак поблагодарил болельщиков за перформанс перед игрой и за поддержку уже во время матча, пишет Infox.ru.

Напомним, также в 1/8 финала Лиги Европы пробился еще один российский клуб - "Краснодар".