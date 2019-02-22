22 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский обвинил Порошенко в давлении

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский записал видеообращение на съемках своего сериала "Слуга народа-3", который он назвал "практически запрещенным", имея в виду его возможный запрет.
Читайте также:

Зеленский заявил, что чувствует себя "немножечко диссидентом", причем уколол мэра Киева Виталия Кличко, что "диссидент и дилетант - это разные вещи".

От отметил ,что многие президенты хотели прикрыть его компанию "Квартал 95", но делает это только нынешний.

"Я наконец-то понял смысл лозунга "Реальные дела, а не лживые обещания", - сказал Зеленский, процитировав предвыборный лозунг Петра Порошенко.

Как сообщало ранее Накануне.RU, украинским СМИ заказывают публиковать "чернуху" против Тимошенко и Зеленского.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский обвинил Порошенко в давлении

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 306

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети