Зеленский обвинил Порошенко в давлении

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский записал видеообращение на съемках своего сериала "Слуга народа-3", который он назвал "практически запрещенным", имея в виду его возможный запрет.

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Зеленский заявил, что чувствует себя "немножечко диссидентом", причем уколол мэра Киева Виталия Кличко, что "диссидент и дилетант - это разные вещи".

От отметил ,что многие президенты хотели прикрыть его компанию "Квартал 95", но делает это только нынешний.

"Я наконец-то понял смысл лозунга "Реальные дела, а не лживые обещания", - сказал Зеленский, процитировав предвыборный лозунг Петра Порошенко.

Как сообщало ранее Накануне.RU, украинским СМИ заказывают публиковать "чернуху" против Тимошенко и Зеленского.