Утвержден состав Общественного совета по независимой оценке качества образования

Общественная палата РФ утвердила Общественный совет по независимой оценке качества образования при Минпросвещения России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

В состав Совета вошли 13 человек. Его утвердили сроком на три года.

"Членами Совета стали представители образовательных организаций, родительских и молодёжных ассоциаций, средств массовой информации и издательств", - говорится в сообщении.

Совет будет содействовать "формированию максимально комфортной образовательной среды для учащихся и родителей", оценивать качество условий доступности информации об организациях образования, уровень комфортности условий, в которых пребывают ученики, доброжелательности и вежливости работников, доступности услуг для инвалидов.