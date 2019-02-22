"Мария-Антуанетта": роскошный образ жизни Меган Маркл злит британцев и Елизавету II

Поведение Меган Маркл (37) начинает возмущать как обычных британцев, так и самих членов королевской семьи. Несмотря на то, что звезда сериала "Форс-мажоры" уже почти год является герцогиней Сассекской, она продолжает вести образ жизни голливудской дивы. Светские обозреватели полагают, что Меган, возможно, пытается копировать стиль принцессы Дианы, своей покойной свекрови.

Минувшую неделю герцогиня Сассекс провела в Нью-Йорке, гуляя с подругами на baby shower – вечеринке в честь рождения будущего ребенка. Она принимала дорогие подарки (хотя подобное не принято в королевской семье, по крайней мере, принято, чтобы подобная информация не попадала в СМИ), а о роскоши ее размещения в США уже ходят легенды. Только перелет на частном джете Лондон – Нью-Йорк – Лондон обошелся в $250 тыс., а в целом пятидневное пребывание герцогини в США оценивают в полмиллиона долларов.

Появились, правда, слухи, что все это оплатили новоиспеченные подруги Меган: теннисистка Серена Уильямс, адвокат Амаль Клуни. Но, даже если это и так, то вполне в силах герцогини было отказаться от подобных роскошеств.

Беременная Меган продолжает вести светский образ жизни

Теперь же Меган в Британии величают "Марией-Антуанеттой" – в честь знаменитой французской королевы, испытывавшей тягу к роскоши.

Телеведущий Пирс Морган, который давно критикует Меган, говорит: "У нас в Великобритании нет традиции baby shower. Экстравагантная вечеринка со множеством известных людей, которые собираются отпраздновать рождение ребенка (при том, что роды должны состоятся через пару месяцев) – это явно не то, что хотелось бы увидеть королеве".

Королеву, по слухам, действительно начинает раздражать освещение в СМИ роскошной жизни ее невестки. Все знают, что британская королевская семья – одна из богатейших в стране (да и в мире). Тем не менее, 92-летняя Елизавета II ездит в свое поместье на обычной электричке, а жену другого внука – принца Уильяма – критикует, когда та пользуется для передвижения вертолетом (хотя это бывает не часто). К слову, раньше Кейт Миддлтон (37) часто критиковали за дорогие платья, но теперь ее гардероб кажется вполне демократичным по сравнению с тем, что выбирает Меган.