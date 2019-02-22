"Партия Дела" провела в Севастополе торжественное собрание ветеранов ВС и ВМФ

Константин Бабкин поздравил ветеранов с праздником и подчеркнул, что для города Севастополя он имеет особое значение, передает Накануне.RU. В пятилетнюю годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России "Партия Дела" провела в последнем Торжественное Собрание ветеранских организаций Вооружённых Сил и Военно-Морского Флота, посвящённое Дню защитника Отечества. Выступая на открытии мероприятия, лидер "Партии Дела"поздравил ветеранов с праздником и подчеркнул, что для города Севастополя он имеет особое значение, передает









Читайте также: "Цена вопроса - либо деградация, либо развитие". "Партия Дела" собрала Клуб друзей "Мне очень приятно сделать это здесь, в городе-герое Севастополе, в городе, где совершены многие великие подвиги, связанные с защитой нашей Родины", - подчеркнул он, выступая на открытии Торжественного Собрания. Защищать страну в военном смысле очень важно, но в современном сложном мире это не единственная задача – нужно защищать нашу историю и нашу культуру, отметил Бабкин. "Я хочу высказать слова благодарности жителям Севастополя за то, что они 28 лет вели борьбу по сохранению связи своего города с Россией, борьбу за право говорить по-русски, за право называть Севастополь городом русских моряков», - заявил лидер «Партии Дела». Он рассказал, что в Москве напряжённо следили и сопереживали борьбе севастопольцев. «Помню, как мы, «Партия Дела», в феврале 2014 года, когда ещё ничего не было решено, организовали мероприятие в Москве на Пушкинской площади в поддержку русскоязычных жителей востока Украины", - напомнил он. – "Нам с вами удалось добиться того, что здесь не льётся кровь, и мы спокойно говорим на своём языке".