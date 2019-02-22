"Партия Дела" провела в Севастополе торжественное собрание ветеранов ВС и ВМФ
"Я хочу высказать слова благодарности жителям Севастополя за то, что они 28 лет вели борьбу по сохранению связи своего города с Россией, борьбу за право говорить по-русски, за право называть Севастополь городом русских моряков», - заявил лидер «Партии Дела». Он рассказал, что в Москве напряжённо следили и сопереживали борьбе севастопольцев. «Помню, как мы, «Партия Дела», в феврале 2014 года, когда ещё ничего не было решено, организовали мероприятие в Москве на Пушкинской площади в поддержку русскоязычных жителей востока Украины", - напомнил он. – "Нам с вами удалось добиться того, что здесь не льётся кровь, и мы спокойно говорим на своём языке".
Впереди ещё много работы и службы на благо Родины, указал Константин Бабкин: необходимо поднимать экономику, добиться того, чтобы вновь были наполнены здравницы Крыма, чтобы люди здесь жили гораздо богаче. "К сожалению, у нас в России ещё много удивительного: мы знаем, что бюджет тонет в деньгах, но при этом поднимаются налоги, дорожают кредиты, насколько тяжела бюрократия в России", - пояснил лидер партии.
В завершении своей речи он поблагодарил всех присутствующих, а также выразил сожаление по поводу того, что "Партии Дела" не разрешили провести мероприятие в театре имени А.В.Луначарского.
Напомним, изначально торжественная часть должна была состояться в зале театра, после чего был запланирован просмотр патриотического спектакля "Небесный тихоход". Однако буквально накануне мероприятия Департамент общественной безопасности запретил проведение торжественной части, аргументируя это тем, что "не надо раскачивать лодку" в сложной политической ситуации города Севастополя", говорится в официальном письме на имя губернатора города Дмитрия Овсянникова, опубликованном на сайте "Партии Дела". В результате просмотр спектакля был перенесён на время начала Собрания, а само оно прошло в гостинице "Севастополь".