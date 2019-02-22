22 Февраля 2019
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Политика Крым

"Партия Дела" провела в Севастополе торжественное собрание ветеранов ВС и ВМФ

В пятилетнюю годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России "Партия Дела" провела в последнем Торжественное Собрание ветеранских организаций Вооружённых Сил и Военно-Морского Флота, посвящённое Дню защитника Отечества. Выступая на открытии мероприятия, лидер "Партии Дела" Константин Бабкин поздравил ветеранов с праздником и подчеркнул, что для города Севастополя он имеет особое значение, передает Накануне.RU.


"Мне очень приятно сделать это здесь, в городе-герое Севастополе, в городе, где совершены многие великие подвиги, связанные с защитой нашей Родины", - подчеркнул он, выступая на открытии Торжественного Собрания. Защищать страну в военном смысле очень важно, но в современном сложном мире это не единственная задача – нужно защищать нашу историю и нашу культуру, отметил Бабкин.

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"Я хочу высказать слова благодарности жителям Севастополя за то, что они 28 лет вели борьбу по сохранению связи своего города с Россией, борьбу за право говорить по-русски, за право называть Севастополь городом русских моряков», - заявил лидер «Партии Дела». Он рассказал, что в Москве напряжённо следили и сопереживали борьбе севастопольцев. «Помню, как мы, «Партия Дела», в феврале 2014 года, когда ещё ничего не было решено, организовали мероприятие в Москве на Пушкинской площади в поддержку русскоязычных жителей востока Украины", - напомнил он. – "Нам с вами удалось добиться того, что здесь не льётся кровь, и мы спокойно говорим на своём языке".

севастополь, партия дела, собрание, константин бабкин(2019)|Фото: пресс-служба Партии дела

Впереди ещё много работы и службы на благо Родины, указал Константин Бабкин: необходимо поднимать экономику, добиться того, чтобы вновь были наполнены здравницы Крыма, чтобы люди здесь жили гораздо богаче. "К сожалению, у нас в России ещё много удивительного: мы знаем, что бюджет тонет в деньгах, но при этом поднимаются налоги, дорожают кредиты, насколько тяжела бюрократия в России", - пояснил лидер партии.

В завершении своей речи он поблагодарил всех присутствующих, а также выразил сожаление по поводу того, что "Партии Дела" не разрешили провести мероприятие в театре имени А.В.Луначарского.

севастополь, партия дела, собрание(2019)|Фото: пресс-служба Партии дела

Напомним, изначально торжественная часть должна была состояться в зале театра, после чего был запланирован просмотр патриотического спектакля "Небесный тихоход". Однако буквально накануне мероприятия Департамент общественной безопасности запретил проведение торжественной части, аргументируя это тем, что "не надо раскачивать лодку" в сложной политической ситуации города Севастополя", говорится в официальном письме на имя губернатора города Дмитрия Овсянникова, опубликованном на сайте "Партии Дела". В результате просмотр спектакля был перенесён на время начала Собрания, а само оно прошло в гостинице "Севастополь".

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"Партия Дела" провела в Севастополе торжественное собрание ветеранов ВС и ВМФ

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Теги: севастополь, партия дела, собрание, Константин Бабкин



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