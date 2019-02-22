22 Февраля 2019
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Митинг против "мусорной реформы" в Екатеринбурге перенесли на площадь Обороны

Министерство общественной безопасности согласовало коммунистам проведение митинга против "мусорной реформы" в Екатеринбурге, но предложило изменить место. Акция пройдет на площади Обороны, а не на площади Труда, как хотели представители КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU
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Как написал на своей странице "ВКонтакте" депутат-коммунист Александр Ивачев, они согласились изменить место проведения митинга, так как осталось мало времени до 3 марта. По его словам, такое происходит постоянно, когда оппозиция заявляет какое-либо мероприятие на площади Труда – якобы на это место уже заявили проведение ярмарки или пикета, но это только на бумаге, а по факту, говорит Ивачев, никто не выходит.

"Но! Свердловский обком решительно заявляет: "хватит чиновничьей безответственности!". Заявили акцию? Проводите! Недавно в закон "о митингах" были внесены изменения, по которым организатор несёт финансовую ответственность за отмену мероприятия. Мы направим депутатский запрос с требованием оштрафовать тех, кто занял площадь Труда, но не вышел на неё!" - заявил депутат.

Отметим, что митинг против "мусорной реформы" пройдет в Екатеринбурге 3 марта в 12.00 на площади Обороны. Ожидается около 400 участников.

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Митинг против "мусорной реформы" в Екатеринбурге перенесли на площадь Обороны

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Теги: митинг, мусорная реформа, ТКО, Александр Ивачев, тарифы, КПРФ



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