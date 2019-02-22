22 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СБУ обвинила Тимошенко в подготовке фальсификации выборов через скупку голосов

Украинская власть продолжает давление на одного из основных претендентов на президентский пост - лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, будто бы разоблачив созданную в ее интересах масштабную систему подкупа избирателей.
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Как сообщало Накануне.RU, СБУ провела массовые обыски у представителей штаба Тимошенко. Утверждается, что изъяты десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие компрометирующие документы. СБУ также обнародовала запись разговора, на которой детали "подкупа" обсуждают политтехнолог "Батькивщины" Владислав Ковалевский и другие связанные с этой партией люди. При этом на обнародованной записи речь идет только об оплате агитаторам, что не запрещено законом.

Примечательно, что обыски и возбуждение дела против функционеров штаба Тимошенко произошли на следующий день после публикации в СМИ о создании массовой сети подкупа голосов в пользу действующего президента страны Петра Порошенко. Впервые на Украине перед самыми выборами начинается уголовное преследование функционеров одного из основных претендентов.

Ранее в СБУ заявили, что "избирательная пирамида" возглавляется неким депутатом Рады с целью обеспечить одному из кандидатов победу на выборах. По данным СБУ, "избирательную пирамиду" финансировал депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан. Он отверг эти обвинения, заявив, что это "грязная политтехнология", нужная только для одного - чтобы Порошенко остался президентом еще на 5 лет.

"Ему надо развивать свой бизнес - Roshen. Человек, который не выполнил ни единого предвыборного обещания, пытается еще раз остаться президентом, руководить страной, грабить ее дальше, уничтожать страну и свой народ. Все это абсолютно понятная технология, которая используется только на период предвыборной агитации и предвыборный период для того, чтобы залить грязью кандидата [Юлию Тимошенко]", - сказал Богдан.

Напомним, недавно в Днепропетровске (Днепре) сорвался процесс массового подкупа избирателей в пользу Порошенко под видом раздачи материальной помощи. А в госбюджете Украины на 2019 год выделен миллиард гривен на некий "президентский фонд".

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СБУ обвинила Тимошенко в подготовке фальсификации выборов через скупку голосов

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Юлия Тимошенко, СБУ



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