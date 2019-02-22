Глава Нижнего Тагила представил нового заместителя по городскому хозяйству и строительству

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев (на фото) представил нового заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, им стал Владимир Юрченко. Сегодня было подписано распоряжение о назначении его на этот пост.

Юрченко ранее работал начальником МУП "Тагилдорстрой", руководил управлением городским хозяйством с апреля 2014 года и с декабря 2018 года уже временно исполнял обязанности замглавы по городскому хозяйству и строительству.

Владислав Пинаев отметил большой управленческий опыт Владимира Юрченко и поставил перед ним ряд задач. Речь идет о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", строительстве школ и детских садов, а также реконструкции парков и скверов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, на завтра в Нижнем Тагиле запланирован митинг против "мусорной реформы". Организаторы пригласили на него мэра Пинаева, но его участие пока остается под вопросом.