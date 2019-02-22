Лидера правящей партии Молдавии заподозрили в выводе 37 млрд рублей из России

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Другими фигурантами дела являются молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон и Александр Коркин - акционер первого коммерческого банка Молдавии Victoriabank.

В МВД заявили, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество, которое осуществляло "крупномасштабные незаконные валютные операции".

По данным следствия, в 2013-2014 годах члены группировки со счетов банка "Западный" и "Русского Земельного Банка" "по надуманным основания и подложным документам" перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные организации.

Плахотнюк, имеющий российское гражданство, ранее уже объявлялся Россией в международный розыск. В 2017 году он был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство.

Кроме того, как сообщало Накануне.RU, в августе 2017 года власти Молдавии объявили российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Затем СМИ распространили заявление российского вице-премьера о том, что за срывом его визита в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии.

Как сообщалось, Румыния не пустила гражданский лайнер в свое воздушное пространство. Рогозин прокомментировал ситуацию в твиттере, призвав "гадов ждать ответа".