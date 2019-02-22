В Чувашии пассажирский автобус опрокинулся в кювет

В Чувашии пассажирский автобус опрокинулся в кювет, выполняя маршрут из Москвы в Ульяновск, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Республике.

Авария произошла примерно 02:45 в деревне Мачкасы Порецкого района. Водитель пассажирского автобуса "Сетра", принадлежащего частному перевозчику, двигаясь в направлении Ульяновска, не справился с управлением и "допустил опрокидывание автобуса в кювет по ходу движения".

В салоне находилось 20 пассажиров (преимущественно жители Ульяновской области) и два водителя. "Пять человек с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

У предполагаемого виновника ДТП не выявлено алкогольное опьянение.