Жителям Екатеринбурга предложили выбрать общественные территории для благоустройства в 2020 году
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первую очередь в 2020 году. Голосование за проекты пройдет в электронном виде на официальном сайте мэрии города с 22 по 28 февраля 2019 года, сообщили Накануне.RU в администрации.
Всего в списке представлено девять проектов, которые будут благоустроены в 2020 году, но екатеринбуржцам предлагают определить их порядок. Один человек может выбрать от одного до пяти проектов. Перечень территорий утверждали по итогам сбора предложений от жителей:
- Парк "Зеленая роща".
- Набережная реки Исети, от улицы Куйбышева до ЦПКиО.
- Набережная реки Исети, от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку.
- Парк имени XXII Партсъезда.
- Правый берег Городского пруда, от улицы Папанина до улицы Челюскинцев.
- Сквер Первых строителей МЖК по улице Владимира Высоцкого.
- Площадь Обороны.
- Сквер по улице Грибоедова.
- Сквер по проспекту Орджоникидзе.
Подробнее ознакомится с дизайн-концепциями территорий можно здесь.