22 Февраля 2019
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Жителям Екатеринбурга предложили выбрать общественные территории для благоустройства в 2020 году

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первую очередь в 2020 году. Голосование за проекты пройдет в электронном виде на официальном сайте мэрии города с 22 по 28 февраля 2019 года, сообщили Накануне.RU в администрации.

Всего в списке представлено девять проектов, которые будут благоустроены в 2020 году, но екатеринбуржцам предлагают определить их порядок. Один человек может выбрать от одного до пяти проектов. Перечень территорий утверждали по итогам сбора предложений от жителей:

  • Парк "Зеленая роща".
  • Набережная реки Исети, от улицы Куйбышева до ЦПКиО.
  • Набережная реки Исети, от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку.
  • Парк имени XXII Партсъезда.
  • Правый берег Городского пруда, от улицы Папанина до улицы Челюскинцев.
  • Сквер Первых строителей МЖК по улице Владимира Высоцкого.
  • Площадь Обороны.
  • Сквер по улице Грибоедова.
  • Сквер по проспекту Орджоникидзе.

Подробнее ознакомится с дизайн-концепциями территорий можно здесь.

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Жителям Екатеринбурга предложили выбрать общественные территории для благоустройства в 2020 году

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Теги: благоустройство, голосование, общественные территории



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