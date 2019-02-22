Жителям Екатеринбурга предложили выбрать общественные территории для благоустройства в 2020 году

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первую очередь в 2020 году. Голосование за проекты пройдет в электронном виде на официальном сайте мэрии города с 22 по 28 февраля 2019 года, сообщили Накануне.RU в администрации.

Всего в списке представлено девять проектов, которые будут благоустроены в 2020 году, но екатеринбуржцам предлагают определить их порядок. Один человек может выбрать от одного до пяти проектов. Перечень территорий утверждали по итогам сбора предложений от жителей:

Парк "Зеленая роща".

Набережная реки Исети, от улицы Куйбышева до ЦПКиО.

Набережная реки Исети, от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку.

Парк имени XXII Партсъезда.

Правый берег Городского пруда, от улицы Папанина до улицы Челюскинцев.

Сквер Первых строителей МЖК по улице Владимира Высоцкого.

Площадь Обороны.

Сквер по улице Грибоедова.

Сквер по проспекту Орджоникидзе.

Подробнее ознакомится с дизайн-концепциями территорий можно здесь.